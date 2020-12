Evade dai domiciliari e fornisce false generalità, arrestato

Nella giornata di ieri gli agenti delle volanti hanno arrestato il pregiudicato Amodio Gaetano Gianluca per il reato di evasione. In particolare, alle 2 del mattino l'uomo è stato sottoposto a controllo mentre era in transito in un’arteria stradale situata all’interno del quartiere San Cristoforo, a bordo della sua auto. Ha fornito false generalità per cercare di evitare il peggio, ma è stato tratto in arresto per il reato di evasione e denunciato per il reato di false attestazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità personale.