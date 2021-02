Evade dai domiciliari per fare un giro in auto, arrestato nuovamente

I carabinieri di Acireale hanno arrestato il 43enne Ferdinando Rovito per evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo, che sarebbe dovuto rimanere in casa, come prescritto dal giudice in seguito al furto di un’auto, aveva pensato bene di prendersi un diversivo dalla monotonia di una vita “ristretta” allontanandosi a bordo della propria macchina. I carabinieri avevano effettuato una verifica presso la sua abitazione e, constatata la sua assenza, hanno attivato le relative ricerche che poi si sono concluse nei pressi della sua abitazione. Lo hanno infatti rintracciato mentre, sceso dal posto guida, stava incamminandosi per far rientro a casa. Bloccato ed arrestato, è stato successivamente ricollocato ai domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.