Evade dai domiciliari e guida un'auto con un parente: arrestato

I carabinieri di Librino hanno tratto in arresto Giuseppe Litrico, 27enne ritenuto responsabile di evasione. Nello specifico i militari, dopo essersi recati presso l’abitazione dove l'uomo si trovava ristretto, hanno trovato solo la sua compagna che non ha fornito alcuna giustificazione, né indicazione sul dove potesse trovarsi. E' stato poi rintracciato a bordo di un’auto insieme ad un suo parente, anch’egli pregiudicato, e tratto in arresto.