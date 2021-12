Evade dai domiciliari: arrestato e trasferito in carcere

I carabinieri del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Palagonia, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Gip del Tribunale di Caltagirone, hanno arrestato un 31enne del posto. L'uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, lo scorso mese di novembre non era stato trovato in casa dai militari che lo avevano ricercato a seguito di attivazione dell'allarme del braccialetto elettronico. In quell'occasione era stato poi rintracciato e nuovamente posto ai domiciliari. Le violazioni delle prescrizioni alla misura detentiva sofferta sono state quindi compendiate dai militari all'autorità giudiziaria, determinandone pertanto l'aggravamento a seguito del quale il 31enne è stato associato al carcere di Caltagirone.