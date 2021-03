Evade dagli arresti domiciliari ma un poliziotto lo riconosce

Nella tarda mattinata del 29 marzo scorso, il personale del commissariato di San Cristoforo, ha denunciato T. G. di anni 43 per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. L’uomo, recatosi a piedi in un quartiere distante pochi chilometri dalla propria abitazione, ha provato insistentemente a spillare qualche spicciolo ad un’anziana donna del luogo, ma questo comportamento è stato notato da un agente che ha subito riconosciuto l’uomo, perché appena due mesi prima lo aveva arrestato proprio per evasione e per spaccio di sostanze stupefacenti. Pertanto l’uomo è stato arrestato e successivamente riaccompagnato presso il proprio domicilio dove sono stati ripristinati gli arresti domiciliari come disposto dal magistrato di turno.