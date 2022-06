Evade dai domiciliari per fare la spesa tra le bancarelle, nuovo arresto per un 65enne

Gli agenti di polizia del commissariato di Acireale hanno sorpreso un pregiudicato di 65 anni, condannato per vari reati ed attualmente agli arresti domiciliari, mentre si aggirava nei pressi di alcune bancarelle di venditori ambulanti in piazza Dante, intento a fare la spesa. Gli agenti impegnati in un servizio di controllo, ai quali il detenuto era ben noto in quanto erano soliti procedere al controllo domiciliare nell’ambito della loro attività quotidiana, lo hanno quindi fermato per appurare se avesse ricevuto o meno una apposita autorizzazione a lasciare il proprio domicilio. Ovviamente non era così e si proceduto ad un nuovo arresto per il reato di evasione. E' stato nuovamente sottoposto ai domiciliari ed avrà adesso un processo in più da affrontare.