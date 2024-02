Operazione "Ultimo Brindisi", i nomi degli indagati

Di seguito i nomi e le misure cautelari adottate nei confronti delle persone coinvolte nell'operazione "Ultimo brindisi" eseguita dalla guardia di finanza questa mattina, tra Catania e Palermo. Secondo quanto accertato durante le indagini, a capo dell'associazione a delinquere ci sarebbe stato il 41enne incensurato Filippo Intelisano. E' figlio di esponente del clan mafioso Santapaola attualmente detenuto in regime di 41 bis nel carcere di Sulmona.

Gli arresti

Custodia cautelare in carcere per i seguenti indagati: Filippo Intelisano (Catania), Milena Bulla (Catania), Fabio Spina(Catania) , Vincenzo e Andrea Maria Carelli (Catania), Concordio Malandrino (Salerno). Sono stati disposti gli arresti domiciliari per Virgilio Papotto (Catania), Christian Parisi (Catania), Gianluca Russo (Catania), Settimo Carlo Abate (Paternò).

Misure interdittive

Le misure interdittive emanate riguardano invece: Antonio Di Giorgio (Catania), Domenica D’Agata (Catania), Marzia Concetta Greco (Catania), Enrico Romeo Liotta Guarnieri (Catania), Carmela Anfuso (Catania), Sebastiano Piro (Acireale), Pietro Agatino Mazzeo (Catania), Francesco Marino (Catania), Claudio Ricci (Roma), Alessandro Brugnoli (Roma), Marco Ziccardi (Roma), Fabio Zagolin Bettin (Padova), Roberta Indraccolo (Milano), Giuseppe Angemi (Catania), Rosa D’Amico (Merì, Messina), Carmine Costantino (Terme Vigliatore, Messina), e Gabriele Natale Costantino (Barcellona Pozzo di Gotto, Messina).

