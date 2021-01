Non mandavano i figli a scuola: denunciati 20 genitori

Venti genitori sono stati denunciati a Catania dalla polizia per non aver mandato a scuola i loro figli. L'evasione è stata ppurata per 14 ragazzi di età compresa tra i 7 ed i 16 anni. I provvedimenti sono stati adottati al termine di controlli effettuati dagli agenti del commissariato Librino in collaborazione con i dirigenti delle scuole e l'ufficio scolastico provinciale. Sono stati informati anche la procura presso il tribunale per i minorenni e il tribunale dei minori. Alcuni genitori hanno cercato le giustificazioni più disparate che invece di “alleggerire” la loro posizione hanno costituito un’aggravante – se non altro sul piano morale – di un comportamento messo in atto per inerzia o per mero disinteresse nei confronti dei loro figli.