Evade dai domiciliari per spacciare, pusher 34enne arrestato

Un pregiudicato catanese di 34 anni è stato arrestato per evasione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato beccato in via Playa dalle volanti della questura mentre scorrazzava in scooter, pur essendo sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Visti i suoi precedenti, il 34enne non è passato inosservato agli agenti che l’hanno visto sfrecciare proprio al fianco della volante, riuscendo poi a dileguarsi tra le vie del rione Angeli Custodi. I poliziotti si sono recati nell’abitazione dell’uomo notando lo scooter, che poco prima aveva sorpassato la loro auto, parcheggiato e con il motore ancora incandescente. Gli agenti hanno rintracciato il 34enne all’interno della casa, da dove si avvertiva un pungente odore di cannabis. La perquisizione della casa del pregiudicato ha permesso di rinvenire una busta con 65 grammi di marijuana, che è stata sequestrata.