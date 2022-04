Evade per 15 volte, stavolta taglia il braccialetto elettronico e scappa: denunciato

Era evaso dai domiciliari per piuù di 15 volte e stavolta ci è ricascato di nuovo. Si tratta di un 48enne catanese che è stato beccato e denunciato dai carabinieri della stazione di piazza Dante. L'uomo aveva tagliato il braccialetto elettronico e appena i militari, ricevuto il segnale d'allarme, si sono recati nella sua abitazione di via Anastasio non l'hanno trovato. Doveva scontare la pena per reati contro il patrimonio e non era la prima volta che toglieva il braccialetto. In un'altra occasione aveva simulato un malore e si era recato in pronto soccorso.

Anche questa volta, dopo aver tagliato il braccialetto, si è allontanato da casa senza alcuna valida giustificazione o preventiva autorizzazione ed è andato in giro per il centro di

Catania. Le ricerche, attivate con tempestività, hanno consentito ai carabinieri di individuarlo e riconoscerlo mentre passeggiava indisturbato in una strada del quartiere di San Berillo. Hanno così bloccato l’uomo, senza che peraltro opponesse alcuna resistenza, e lo hanno nuovamente sottoposto ai domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.