"Curtigghiu Festival", Mario Venuti infiamma piazza Duomo | Video

Una serata di lode alla musica popolare e contemporanea, in una piazza Duomo ancora più gremita per il secondo appuntamento di Curtugghiu Festival un mini calendario di musiche e suoni realizzato con il sostegno dell’Assemblea Regionale Siciliana, in compartecipazione con il Comune di Catania e l’organizzazione di Puntoeacapo. Consensi e applausi in un appuntamento musicale che ha avuto il suo clou con la performance di Mario Venuti e aperto con l’esibizione del giovane cantautore Brando Madonia, figlio d’arte del più celebre Luca che sul palco si è contraddistinto per uno stile, fresco, personale e originale. Applausi anche per le danzanti melodie degli eleganti, sebbene anticonvenzionali, Babil on Suite. Ritmo, festa, percussioni e samba, in una festa di suoni e luci immortalata dalle immancabili dirette social.

