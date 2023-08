Milo, in piazza Belvedere un "viaggio musicale" dagli anni ’50 ai nostri giorni

Ancora eventi e momenti di coinvolgimento per i tanti turisti e visitatori presenti a Milo. Tra gli appuntamenti, domani sera, giovedì 17 agosto, alle ore 21 nella centralissima piazza Belvedere, andrà in scena ‘Una Splendida Serata’. Si tratta di un one man show musicale dell'artista performer Giuseppe Caudullo, organizzato dalla Pro Loco di Milo in sinergia con l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Alfio Cosentino e con il contributo dell’assessore al Turismo Santo Sapienza. Accompagnato da musicisti associati del territorio, Caudullo condurrà il pubblico in un avvincente viaggio attraverso diversi generi musicali, spaziando dagli anni '50 fino ai nostri giorni. "Siamo felici di proporre a Milo questo spettacolo che sono certo piacerà al pubblico – dichiara Alfredo Cavallaro, presidente della Pro Loco di Milo – I ragazzi della Bma, Accademia del Musical, sono straordinari. Abbiamo già avuto il piacere nei mesi scorsi di gustare un loro spettacolo qui a Milo che ha riscosso uno straordinario successo. Dopo questo evento chiuderemo il 19 agosto con un ultimo incontro di ‘Milo in letteratura’ e il 22 e il 29 agosto con i due ultimi appuntamenti di ‘Martedì al Mulino’. Poi – conclude Cavallaro - dal 28 agosto al 10 settembre ci dedicheremo alla ViniMilo".

Lo spettacolo, che ha già entusiasmato le piazze siciliane la scorsa stagione estiva, promette di emozionare e trascinare il pubblico con ritmi travolgenti e canzoni che hanno accompagnato intere generazioni. "Insieme alla produzione non potevamo scegliere nome migliore per uno spettacolo che accompagna attraverso la musica italiana in un viaggio fatto di colori, suoni e ricordi che rievocano la spensieratezza dei falò estivi – spiega Giuseppe Caudullo - Uno scenario di storie d’amore passeggere e, perché no, anche longeve accompagnate da note delle intramontabili hit come 'Piccolo grande amore', 'E tu', 'Diamante' e tanto altro. Quasi tre ore di musica italiana riproposta in maniera insolita, sotto forma di medley musicali suddivisi per autori come Baglioni, Zucchero, Battisti, i Pooh e tanti altri. In questo viaggio lungo due anni abbiamo girato la Sicilia in lungo e largo lasciando – conclude il performer - il pubblico composto da migliaia di persone in piedi a cantare con noi a cappella". La ‘BandOrchestra’ diretta dal Maestro Marcello Torresi accompagnerà Giuseppe Caudullo, creando una sinergia unica di performance e musica dal vivo. Coriste e performer di prim'ordine, tra cui Angela Bagnato, Samantha Pennisi e Jessica Zarbo, contribuiranno a creare un'atmosfera incantevole."Una Splendida Serata" è un'iniziativa organizzata in collaborazione con l'A.p.s Broadway Musical Academy con la direzione di produzione firmata da Pietro Bramanti.