L'Ex Blutec alla Pelligra Holding: il progetto

Il progetto di rilancio dell'ex Blutec di Termini Imerese sarà affidato alla Pelligra Holding, la società del patron del Catania Calcio. Lo avrebbe affermato, a quanto si apprende, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso del tavolo al Mimit, riportando la scelta dei commissari ed esponendo poi i punti centrali del “grande progetto di rilancio di tutta l'area industriale” siciliana. Termini Imerese infatti, avrebbe spiegato Urso, diventerà “il più grande porto commerciale e logistico di tutta la Sicilia occidentale” attraverso “lo spostamento delle attività di Msc da Palermo”. Il progetto “prevede l’assunzione di 350 dipendenti con garanzia di impiego per almeno i prossimi due anni” e gli ulteriori lavoratori “potranno beneficiare della Naspi per il prossimo biennio e di un successivo intervento di accompagnamento alla pensione anticipata”, avrebbe aggiunto il ministro.