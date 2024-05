Ex Blutec, presentato ricorso contro l'assegnazione al Gruppo Pelligra

Al Tar del Lazio è stato depositato un ricorso per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento che ha assegnato la gara di cessione dell'ex Blutec di Termini Imerese alla Pelligra Italia holding, società del patron del Catania Calcio, l'imprenditore italo australiano Ross Pelligra. Il ricorso è stato presentato dalla cordata Sciara Holding Ltd e Smart City group Scrl, la cui offerta era stata esclusa dai commissari straordinari.

L'assegnazione dello stabilimento ex Blutec di Termini Imerese

L’assegnazione alla Pelligra Holding era stata comunicata il 30 marzo 2024. Successivamente, si era diffusa la notizia del ricorso che ne avrebbe però arrestato l'iter, in parte smentita. Il ceo di Sciara Holding, Fabio Bertolotti aveva spiegato che il loro ufficio legale aveva chiarito infatti di aver notificato al Mimit, al gruppo Pelligra e ai commissari dell'ex Blutec il documento del ricorso perchè le richieste di accesso agli atti erano state eluse.

Pelligra: "Fiducia in una soluzione rapida"

Il gruppo Pelligra "si riserva ogni azione legale" in merito al ricorso presentato al tar Lazio. "Abbiamo presentato - afferma Pelligra - un progetto innovativo e green per il rilancio di un polo manifatturiero, industriale e logistico internazionale, con un investimento economico che è stato valutato il migliore da parte delle Istituzioni. Il nostro piano sarà in grado di attrarre nuove aziende e salvaguardare l'occupazione creando anche opportunità di lavoro per le future generazioni. Abbiamo fiducia in una decisione e ci riserviamo tutte le azioni a difesa del nostro investimento. Siamo certi che questa azione non possa rallentare la rapida ripartenza del polo industriale siciliano e l'attrazione di investimenti internazionali".

I timori dei sindacati

I sindacati temono "un danno oggettivo al territorio e ai lavoratori ai quali a novembre, assieme all'amministrazione straordinaria scadono gli ammortizzatori sociali". "Chiediamo l'immediata convocazione di un tavolo al Mimit con la presenza della Regione per le necessarie proroghe e, insieme, al Tar di fare presto". Lo scrivono in una nota congiunta Roberto Mastrosimone, della Fiom nazionale, e Alfio Mannino, segretario generale della Cgil Sicilia. "Com'è noto - aggiungono i due sindacalisti - è una vertenza che va avanti da 13 anni. Lo stop o il rallentamento delle procedure con la formalizzazione del ricorso da parte del gruppo escluso quando si intravedeva uno spiraglio di luce - aggiungono Mannino e Mastrosimone - non possono che preoccupare. Chiediamo la garanzia del reddito per i 550 lavoratori diretti e i 200 dell'indotto, finchè la situazione non si sbloccherà".

Antonio Nobile segretario generale Fim Cisl Palermo Trapani: "Il Tar valuterà la legittimità di quanto è stato fatto, ma quello che ci preoccupa è che qualsiasi ritardo al piano può mettere in serio pericolo la sostenibilità economica dei lavoratori ex Blutec, perchè il 4 novembre scade il secondo anno dell'amministrazione straordinaria e quindi della Cigs". Le segreterie nazionali di Fim Fiom e Uilm hanno presentato richiesta al Mimit per avere informazioni più chiare circa tutto il percorso della cessione che coinvolge i lavoratori, sia quelli che transiteranno che quelli che dovrebbero rimanere nella società di scopo. "Una sospensiva dell'aggiudicazione ci porterebbe sicuramente oltre il 4 novembre, per questo chiediamo alle istituzioni, Ministero e Regione Siciliana, di prevedere eventuali piani per mettere al sicuro i lavoratori se il percorso, per qualche motivo dovrebbe allungarsi" .

La risposta delle società ricorrenti

"Siamo increduli davanti a ciò che leggiamo, soprattutto da parte dei sindacati. Il ricorso è un diritto e se, come dichiarato dal ministro Urso, dai commissari e dallo stesso Pelligra, tutto è stato fatto nel rispetto della legge, l'iter attuale non ne risentirà. In caso contrario, crediamo sia più che giusto intervenire ad evitare che ciò che già in passato è accaduto si ripeta". E' la dichiarazione congiunta dell'avvocato Anna Ferraris e dei suoi assistiti Sciara Holding Ltd e Smart City Group.