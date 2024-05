Ex Blutec, ricorso al Tar: frenata per l'aggiudicazione al Gruppo Pelligra

Battuta d'arresto nell'iter per l’assegnazione dello stabilimento ex Fiat ed ex Blutec di Termini Imerese al gruppo Pelligra. È stato presentato, infatti, un ricorso al Tar del Lazio da parte dallo studio legale Ferraris di Milano, difensore della Sciara Holding Limited e della Smart city Group scrl, con annessa richiesta di sospensione delle procedure di assegnazione. E’ quanto riporta BlogSicilia. Se la domanda viene accolta - già in via cautelare - si rischia di rallentare tutto il percorso di rilancio della zona. Il ricorso presentato al Tar e già notificato ed è contro il Ministero delle Imprese e del Made in Italy del Ministro Adolfo Urso, la Blutec in Amministrazione straordinaria e la Pelligra Holding Italia (società aggiudicataria). Gli scenari futuri possono essere differenti ma anche solo un parziale accoglimento può comportare diverse conseguenze. Se sarà interamente accettato potrebbe arrivare una nuova assegnazione oppure il ricorso a una nuova gara. Le società che hanno depositato il ricorso sono interessate a rilevare il ramo d’azienda di Termini Imerese della Blutec. Avevano presentato offerta irrevocabile entro le 13 del 15 settembre del 2023, termine ultimo per le domande in base all’avviso emanato dai commissari in data 2 giugno 2023.

L’assegnazione alla Pelligra Holding è stata comunicata il 30 marzo 2024. Le aziende che hanno presentato ricorso non trovano una giustificazione ad alcune azioni contestate, dopo aver letto la documentazione acquisita a seguito di richiesta di accesso agli atti del 4 aprile. I ricorrenti sosterebbero infatti che l’assegnazione sia avvenuta in violazione delle norme di legge vigenti in materia di bandi pubblici. In sintesi la tesi sostenuta è che senza le proroghe e le remissioni dei termini della gara la Sciara Holding Limited e la Smart city Group scrl sarebbero state probabilmente le società assegnatarie dell’avviso. I ricorrenti sostengono che ci sia stata una erronea e illegittima valutazione delle offerte. È contestata l’assegnazione dei punteggi e la mancanza di trasparenza della procedura. Sono queste le ragioni che hanno spinto le ricorrenti a chiedere al Tar del Lazio di annullare l’aggiudicazione e, nelle more del giudizio, sospendere l’efficacia dell’aggiudicazione.

Cataniatoday è anche su Whatsapp. Clicca qui per seguire il nostro canale