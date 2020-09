Tenta di portare via i figli all'ex convivente e prende a mazzate due uomini: arrestato

I carabinieri della Compagnia di Giarre hanno arrestato un 48enne catanese, pregiudicato, perché responsabile di lesioni personali, tentata violazione di domicilio ed atti persecutori. Nel pomeriggio di mercoledì, grazie a segnalazioni pervenute al numero di soccorso 112, i militari erano stati avvertiti di una violentissima lite in corso nella via Bellini. Al centro della disputa che ha originato i fatti la volontà dell’uomo, che si era separato dalla sua ex convivente 46enne, di portare con sé i figli di 7 e 10 anni nati nel corso della loro relazione sentimentale. L’uomo - convinto che l’ex compagna non fosse in grado di svolgere il suo ruolo di genitore - aveva individuato l’abitazione nella quale in quel momento i figli si trovavano insieme alla zia. Armatoi di una mazza da baseball, quindi, ha raggiunto l’abitazione inveendo contro la donna e cercando di sfondare il portone d’ingresso, ma quest’ultima, terrorizzata, ha avvertito telefonicamente i parenti di quanto stava accadendo. In men che non si dica è giunto l’ex marito 49enne dell’ex convivente dell’aggressore (nonché madre dei due bambini contesi) il quale, accompagnato da un suo amico 41enne, ha cercato di calmare l’uomo ottenendo invece una violenta reazione, a seguito della quale quest’ultimo li ha colpiti con la mazza provocandogli varie lesioni, soprattutto al più giovane dei due. Nel frattempo sono giunti i militari che hanno immediatamente raggiunto l'uomo, disarmandolo e ponendo fine all’aggressione. I due feriti, nonostante gli inviti rivolti loro dai militari, non hanno inteso avvalersi delle cure mediche mentre l’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

