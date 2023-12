Ex dipendenti del consorzio Gema protestano davanti all'assessorato Ecologia di Catania

Circa 40 persone che manifestano in via Pulvirenti per il mancato rinnovo del contratto. "Catania ha bisogno del nostro lavoro - dice un ex dipendente - La città è particolarmente sporca e, invece, di aumentare la forza lavoro non rinnovano i contratti. Ad esempio, esistono i mezzi meccanici per adempiere al servizio di raccolta dei rifiuti, ma manca chi si possa mettere al volante per guidarli. E' il paradosso"