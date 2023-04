Interrogazione M5S all'Ars per conoscere il destino dell'ex ospedale Ferrarotto

“Il riutilizzo delle aree ospedaliere dismesse rappresenta un tema prioritario, del quale la prossima amministrazione dovrà immediatamente farsi carico. Nel nostro territorio comunale insistono diverse strutture chiuse o abbandonate il cui futuro, nella maggior parte dei casi, è incerto. I governi di centrodestra ci hanno abituato a progetti spot, non condivisi con la cittadinanza e che, soprattutto, non tengono conto delle esigenze dei residenti”. Con queste parole Gianina Ciancio del MoVimento 5 Stelle, ex deputata all’Ars e adesso candidata al Consiglio Comunale di Catania, commenta il recente sopralluogo effettuato con il candidato Sindaco Maurizio Caserta e altri esponenti delle altre forze politiche che lo sostengono, all’ex ospedale Ferrarotto, ennesima struttura dismessa e abbandonata, del quale non si conosce la destinazione futura.

“Nella scorsa legislatura abbiamo contestato il metodo autoritario e sordo di chi ha svuotato interi quartieri senza immaginare un’alternativa partecipata. Una modalità del tutto inadeguata utilizzata con il Vittorio Emanuele, il Santo Bambino e il Santa Marta. Al termine di questo sopralluogo - puntualizza Gianina Ciancio - abbiamo chiesto ai nostri rappresentanti all’Ars di presentare un’interrogazione per chiedere al Governo regionale di intervenire per una manutenzione straordinaria delle aree esterne per evitare possibili incendi nell’imminente stagione estiva. Appello prontamente raccolto dalla deputata pentastellata Martina Ardizzone, che ha già depositato l’atto e che ringrazio pubblicamente”. “Siamo consapevoli che c’è tanto da fare, ma vogliamo dare un segnale forte per far comprendere ai cittadini catanesi che il nostro impegno per la rigenerazione di queste aree non parte oggi, soltanto perché siamo in campagna elettorale, ma lavoriamo in prima linea già da diversi anni, anche ascoltando il prezioso contributo di tante realtà associative che vivono e conoscono bene il territorio. E continueremo con ancora più forza, se avremo la possibilità di immaginare e pianificare con la cittadinanza un futuro diverso per questa città, partendo da questi vuoti che rappresentano delle ferite, ma anche delle grandi opportunità”, conclude la candidata al Consiglio comunale, Gianina Ciancio.