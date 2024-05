Ex ospedale Vittorio Emanuele, Cardello: "Proteggerlo da vandali e ladri”

Sulla carta dovrebbe diventare un polo museale ma in realtà rischia di subire continui furti o attacchi di vandali. Da qui la richiesta del presidente della commissione comunale al patrimonio Andrea Cardello. “La storia ultrasecolare dell'ex ospedale Vittorio Emanuele di Catania rischia di fare una brutta fine. Appena una settimana fa un furto al suo interno è stato fermato grazie al tempestivo intervento della polizia e al senso civico di un cittadino mentre, lo scorso aprile, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per domare un grosso incendio scoppiato nel cortile. Parliamo di segnali inequivocabili che devono compresi con la giusta attenzione. A Catania, dall’ex fabbrica del viale Africa fino al PalaNesima, abbiamo troppi esempi di strutture, pubbliche o private, chiuse e che sono state sistematicamente vandalizzate e depredate. L’ex ospedale Vittorio Emanuele dev’essere un vanto per tutta Catania e non l’ennesimo simbolo di cui vergognarsi”.