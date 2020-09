Ex Palazzo di cemento, Sunia: "Ancora nessuna data certa per la consegna"

Settembre non ha portato con sé una data certa per la consegna dell’ex Palazzo di cemento di Librino, oggi Torre Leone. Lo si è appreso nel corso dell’incontro tenutosi tra l’amministrazione comunale e gli assegnatari degli alloggi pubblici (il confronto era stato caldeggiato dal Sunia di Catania, il sindacato degli inquilini). “Dal mese di Giugno, grazie alla pressione del sindacato e degli stessi assegnatari si sono registrati molti passi avanti, ma continuano gli intoppi - commenta la segretaria del Sunia, Giusi Milazzo - Ci è stato anche comunicato che l’ascensore sarà consegnato ad Ottobre e istallato e collaudato entro la fine del prossimo mese". "L'assemblea ha inevitabilmente manifestato la profonda delusione e nonostante l'impegno dell'assessore comunale a far conoscere tutta la documentazione inerente l'acquisto del secondo ascensore e la data certa della sua consegna, non si escludono altre iniziative per sensibilizzare in maniera più eclatante tutta la città sul tema delle case popolari e del disagio abitativo. Crediamo che negli anni precedenti proprio sui lavori di Palazzo di cemento ci sia stata da parte delle istituzioni una disattenzione inaccettabile, in barba alla qualità della vita di famiglie in grande difficoltà”.

