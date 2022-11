Ex Tar di via Milano nel totale abbandono, Ferrara: "Chiediamo un tavolo tecnico"

Se non si interviene immediatamente l’ex edificio del Tar di via Milano rischia di trasformarsi in un bivacco per disperati oppure di essere preso di mira da vandali e ladri. Queste sono le preoccupazioni di tanti abitanti del territorio di “Borgo-Sanzio” che hanno segnalato il problema al presidente del III municipio Paolo Ferrara.

“Lo scenario che si presenta a tutti coloro che transitano per via Milano e nelle strade vicine non è dei migliori- dichiara Ferrara - quello che fino a quasi cinque anni fa era la sezione catanese del tribunale amministrativo regionale oggi si presenta con gli ingressi sbarrati, pieni di rifiuti e tracce di bivacchi. In piena sinergia con il commissario straordinario vogliamo creare un tavolo tecnico per capire se l’ex Tar di Catania sia al centro di progetti che prevedano il suo recupero o valorizzazione in tempi medi o brevi. Gli abitanti di “Borgo-Sanzio” non vogliono un’altra struttura abbandonata come lo è stata per tanto tempo, in passato, gran parte del complesso di Vulcania”.