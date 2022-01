Fabrizio Gualtieri nuovo segretario generale della Fns Cisl Catania

Si è svolto presso l'aula magna del distaccamento vigili del fuoco Catania nord, il quarto congresso territoriale Catania della Fns Cisl, nel corso del quale si è provveduto alle elezioni delle cariche provinciali. Fabrizio Gualtieri è stato eletto a maggioranza nuovo segretario generale Fns Cisl Catania.

"Dobbiamo continuare a percorrere la strada tracciata dai nostri predessori, senza però perdere di vista gli obiettivi futuri - ha detto Gualtieri - Bisogna lavorare in sinergia per la tutela del lavoro e il raggiungimento di nuovi traguardi". A coadiuvare il lavoro del neo presidente provinciale ci saranno Giusepe Giallombardo e Giuseppe Rausa, rispettivamente eletti come segretario aggiunto e segretario territoriale. Prima di iniziare i lavori un toccante momento nel ricordo di Giuseppe Coco, Carmelo Riccardo Sgroi e Francesco Maugeri, tre vigili del fuoco in forze al comando di Catania, scomparsi prematuramente a causa del coronavirus.

Nel corso del congresso gli iscritti alla Fns Cisl sono stati chiamati a esprimere proposte e segnalare eventuali mancanze. Una interazione globale tra tutti i partecipanti. La situazione pandemica ancora in atto, le nuove prospettive contrattuali e la carenza di uomini e mezzi sono stati i temi maggiormente dibattuti.

Argomenti comuni e condivisi sia nel settore dei vigili del fuoco e polizia penitenziaria. Al congresso sono intervenuti anche Massimo Vespia (segretario generale FNS CISL), Maurizio Attanasio (segretario generale UST CISL Catania), Roberto Bombara (segretario nazionale FNS CISL), Domenico Ballotta (segretario generale FNS CISL Sicilia), Salvatore Simonetta (segretario regionale FNS CISL Sicilia).