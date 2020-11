Ventenne scomparso da casa, l'appello della famiglia per ritrovarlo

E' scomparso da casa da ieri e la famiglia non ha più sue notizie. Si tratta di Fabrizio Litrico, un ragazzo ventenne alto circa 1,80, e i genitori hanno allertato i carabinieri. I famigliari hanno lanciato un appello sui social: "Non abbiamo più notizie di Fabrizio e potrebbe essere in stato confusionale. Indossava una tuta e un giubbotto grigio e dall'ultimo contatto che abbiamo avuto con lui sappiamo che era in via Noto, zona Canalicchio".

Indossa, inoltre un golfino a righe bianco e blu. Se qualcuno avesse notizie può contattare le forze dell'ordine o la famiglia al numero 3408510801.