L'apneista Fabrizio Pagani si allena a Catania per battere un nuovo record

L'apneista umbro Fabrizio Pagani ha scelto Catania come base per i suoi allenamenti estivi in mare. Originario di Terni, ha perso una gamba a causa di un incidente stradale in moto ed il suo braccio destro ha una funzionalità limitata. Grazie anche all'utilizzo di speciali protesi e ad una forza di volontà non comune, è riuscito a conquistare 8 diversi record in varie discipline del settore. Nel giugno del 2022 ha già stabilito un primato mondiale in apnea per disabili scendendo in assetto variable alla profondità di 36 metri nella "Solmine deep water area" di fronte a Scarlino, in provincia di Grosseto. Risultato che conta adesso di migliorare ulteriormente. "Il 14 settembre ad Ischia, in occasione dei Giochi del Mare, in partnership con Fipsas, tenterò di superare il mio personale. Mi alleno principalmente per l'apnea dinamica indoor, ma in questo caso - spiega Pagani, che a 54anni ha ancora una gran voglia di mettersi in gioco - utilizzerò una slitta specifica. Qui a Catania stiamo eseguendo degli allenamenti nella compensazione a secco ed attività in mare in assetto costante. Attualmente non ho preso in considerazione questa seconda tipologia di immersione in apnea da un punto di vista agonistico. Però non escludo un avvicinamento in futuro. Ci sarà da lavorare sodo".

"Ho scelto Catania grazie all'amicizia nata con l'atleta etneo Angelo Sciacca, che mi ha poi messo in contatto con gli istruttori del centro Blue World Adventure Marco Puliafito e Vito Grillo. Sono inoltre seguito da un allenatore federale, Daniele Capezzali, tecnico nel settore della subacquea". La Fipsas organizza un campionato italiano riservato agli atleti con disabilità e Fabrizio Pagani partecipa da anni nella categoria apnea dinamica. "Sono già detentore di 7 record in vasca ed uno in mare. Vivo in una regione in cui la costa non è facilmente a tiro e per questo mi alleno spesso in piscina a Fabriano, dove c'è un'ottima struttura che supporta anche gli apneisti. In Sicilia ho trovato un'accoglienza molto amichevole e con grande disponibilità. Altro elemento importantissimo è l'elevata professionalità degli istruttori. Siamo usciti anche con mare mosso, riuscendo comunque a rispettare le tabelle di marcia proprio grazie all'ottima gestione delle uscite. Speriamo che da questa prima iniziativa parta un segnale anche per altre persone, aprendo magari la strada per coloro che vorrebbero avvicinarsi all'apnea".

"Quest'anno - spiega ancora - per la priva volta si svolgerano a Lignano Sabbiedoro i mondiali Cmas di apnea indoor, cui parteciperò anche io. Ho già un record in dinamica su vasca da 25 di 138 metri che spero di poter migliorare, limando ogni centimetro". Fabrizio Pagani ha recentemente partecipato all'iniziativa "Disabili D'Amare" svoltasi in Sicilia nelle acque di Castellammare del Golfo e nata grazie all'impegno di Stefano Makula, campione del settore recentemente scomparso. "In questo contesto, di quattro giornate, io e l'atleta Ilenia Colanero abbiamo dato a persone con diverse disabilità, anche visive o intellettive, la possibilità di scendere sott'acqua in sicurezza. Abbiamo accompagnato i partecipanti in un percorso graduale, dando loro i primi rudimenti di compensazione e ricevendo in cambio il loro sorriso la gioia di vivere un momento speciale. Questo - conclude Fabrizio Pagani - è per me il risultato più importante".