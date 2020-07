Fake Credits, revocata la custodia domiciliare alla commercialista Gregorini

Con il parere favorevole del pubblico ministero Fabio Regolo, il Gip Montuori ha revocato la custodia domiciliare a carico di Silvia Gregorini, commercialista. Dopo l’operazione Fake Credits della guardia di finanza sono emersi elementi che come precisa Regolo evidenziano che “i professionisti che hanno apposto i visti di conformità non avevano alcuna consapevolezza dell’inesistenza dei crediti certificati e sono stati raggirati dai reali responsabili di tutte le condotte di indebita compensazione”. Nel caso della Gregorini, è stata prodotta dal difensore la documentazione che “attesta come la stessa si è occupata solo della trasmissione telematica dei visti apposti da altri soggetti” e che “non ha avuto contatti con i soggetti catanesi coinvolti”.

