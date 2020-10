Beccato dai Falchi con crack, coca e "listino prezzi": arrestato

E' finito in manette Carmelo Salamanca, di 35 anni, per detenzione e spaccio di crack, cocaina e hashish. E' stato beccato dai Falchi della mobile di Catania nell'androne di un palazzo di viale Grimaldi. Salamanca stava salendo le scale dell'edificio con un bicchiere in mano pieno di stupefacenti. Una volta visti gli agenti ha tentato la fuga ma è stato quindi immediatamente bloccato e perquisito: aveva con sè 14 grammi di crack, 7 grammi di cocaina e 40 grammi di hashish. L’uomo era inoltre fornito di bilancino di precisione, materiale da confezionamento delle dosi ed un dettagliato listino prezzi dello stupefacente. Il “pusher” è stato quindi tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza per direttissima.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.