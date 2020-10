Falsa agenzia di viaggi evade le tasse per 700 mila euro

Le fiamme gialle del comando provinciale etneo hanno individuato nel cuore della città un’agenzia di viaggi sconosciuta al fisco che, dietro lo schermo di un’associazione culturale, offriva servizi di tour operator. Sono state così contestate violazioni alla normativa fiscale per circa 700 mila euro, connesse all’attività di organizzazione di viaggi esercitata illegalmente.

Nel dettaglio, l’attività di verifica, eseguita dagli specialisti del nucleo di polizia economico- finanziaria, ha riguardato un’associazione culturale con sede a Catania, sottoposta a verifica per gli anni dal 2015 al 2020. Gli accertamenti hanno permesso di evidenziare che

l’associazione solo apparentemente forniva servizi ai soci: in realtà, anche grazie a una fitta rete di contatti sui social network e la conseguente attività promozionale sulla rete, la presunta onlus organizzava viaggi (dall’acquisto del volo alla prenotazione degli

alberghi, comprendendo anche “pacchetti viaggio”) per tutti gli interessati e, quindi, anche per coloro che non erano iscritti all’associazione o che solo formalmente erano soci, ma non avevano mai pagato le quote sociali. Per queste attività di organizzazione di viaggi l’associazione ha potuto, nel tempo, garantire prezzi molto vantaggiosi ai clienti, poiché ha potuto indebitamente sfruttare il

regime fiscale di vantaggio previsto per le associazioni culturali.

Il controllo svolto ha così consentito, anche grazie all’esecuzione di accurate indagini finanziarie, di ricostruire il reale volume d’affari dell’associazione e di contestare, per gli anni dal 2015 al 2020, violazioni alla normativa tributaria (imposte dirette, Iva e Irap) per circa 700 mila euro.