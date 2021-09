Presentavano false fatture mediche per avere detrazioni sulle tasse

Sono indagati dai poliziotti del commissariato Borgo Ognina per i reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falso ideologico commesso da privato in atto pubblico

Avevano presentato, per la dichiarazione dei redditi, fatture false di uno studio dentistico per ottenere detrazioni Irpef. Sono stati scoperti e sono indagati dalla polizia per reati di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falso ideologico commesso da privato in atto pubblico. Si tratta di due coniugi. Le indagini hanno preso spunto dalla denuncia presentata da un medico odontoiatra titolare di uno studio dentistico che era stato contattato dall’Agenzia delle Entrate per alcune anomalie riscontrate in alcune fatture.

L’uomo, convocato per fornire chiarimenti in merito, si era accorto che le fatture che gli venivano contestate non erano mai state da lui emesse, trattandosi di un falso. Inoltre,

non aveva mai effettuato alcuna prestazione medica ai soggetti che avevano presentato quelle fatture, essendo a lui totalmente sconosciuti. Così le indagini degli agenti del commissariato Borgo Ognina hanno portato ad accusare la coppia.