Falsi annunci per lavorare in aeroporto, denunciato un 39enne

“Cerchi lavoro e ti piacerebbe lavorare in Aeroporto?”. E' il testo di un falso annuncio che gli agenti della polizia di frontiera hanno scoperto, denunciando in stato di libertà un cittadino italiano M.W. di 39 anni, responsabile di truffa. Aveva pubblicato degli annunci di lavoro relativi a ipotetiche assunzioni di personale presso vari scali aerei, tra cui quello di Catania Fontanarossa.

Le truffe erano state architettate utilizzando il sito di annunci Bakeca.it da dove, una volta postato l’annuncio di lavoro, il malcapitato visitatore veniva reindirizzato in una piattaforma che simulava siti di società di spedizioni realmente operanti in Inghilterra. Il tutto induceva coloro che vi accedevano, a inviare il proprio curriculum vitae comprensivo di documenti di identità. Poi, invogliati dal poter cominciare subito un’attività lavorativa, venivano invitati a inviare del denaro attraverso ricariche Postepay. La somma richiesta veniva giustificata con la necessità, per ognuno degli interessati, di dover partecipare a un corso da tenersi presso l’Aeroporto di Catania Fontanarossa, utile per il rilascio del “patentino A13” che permette di accedere nelle aree aeroportuali. Le vittime di quest’attività illecita, dopo aver versato le cifre richieste e non avendo avuto più contezza sui corsi di formazione per il rilascio delle certificazioni, hanno chiesto chiarimenti direttamente in aeroporto, realizzando così di essere stati vittime di una truffa. Le stesse vittime,informate della possibilità di potersi rivalere giuridicamente contro ignoti per quanto accaduto, hanno formalizzato la querela presso la polizia di frontiera che ha immediatamente avviato le indagini ed è arrivata alla denuncia del responsabile.