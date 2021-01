Fanno irruzione in casa del vicino e lo aggrediscono: denunciati marito e moglie

Gli agenti del Commissariato di Adrano, a seguito di approfondita attività di indagine, hanno denunciato due coniugi, un uomo di anni 72 e una donna di anni 68, ritenuti responsabili dei reati di violazione di domicilio e percosse. Nello specifico, dopo un primo tempestivo intervento di una Volante, a seguito del quale le parti interessate sono state tutte indagate per rissa per banali problemi di vicinato, uno dei soggetti si è presentato presso gli uffici del Commissariato per denunciare come, nel corso della medesima lite, i due coniugi si fossero introdotti con forza nella sua abitazione accanendosi contro di lui e colpendolo ripetutamente. I fatti narrati hanno trovato riscontro nel corso della rapida ma intensa e dettagliata attività di indagine, motivo per cui i due coniugi sono stati denunciati a piede libero, aggravandosi ulteriormente la loro posizione in ordine al deprecabile episodio.