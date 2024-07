Fattoria abusiva tra i palazzi del viale Bummacaro: trovato anche un cane malnutrito in catene

Maltrattamento di animali e abusivismo. Al viale Bummacaro, i carabinieri della compagnia di Fontanarossa hanno trovato "casotti" irregolari e animali di vario tipo. Sul posto sono intervenuti insieme al personale del dipartimento di prevenzione veterinaria dell’Asp di Catania e, in particolare, all’interno di una struttura precaria abbandonata piena di escrementi, i militari hanno trovato un cane meticcio malridotto, senza acqua né cibo, legato ad una catena. Il personale veterinario ha accertato che l’animale era munito di microchip e, così, il proprietario, un catanese di 56 anni residente nello stesso quartiere, è stato rintracciato e denunciato per “abbandono di animali”. Il quadrupede è stato sequestrato e affidato alle cure dei medici veterinari in una idonea struttura. Successivamente, l’attività dei militari dell’Arma ha interessato una fattoria abusiva, costruita su suolo pubblico da una donna del posto di 51 anni. La signora, non rispettando le più comuni norme igienico sanitarie, allevava 4 capre, 9 anatre, 15 galline e 4 galli, tutti privi di tracciabilità e senza i controlli veterinari necessari a scongiurare, ad esempio, che gli ovini avessero la brucellosi. Per tale motivo, gli animali sono stati sequestrati e la signora è stata sanzionata amministrativamente, mentre gli spazi pubblici sono stati ripristinati per poter tornare ad essere utilizzati da tutti i cittadini.