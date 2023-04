Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, 25 persone fermate

La polizia etnea, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, ha eseguito il fermo di 25 persone, accusate di associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, "aggravata dall’aver agito in più di dieci persone e dei reati- fine di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, pluriaggravati dall’avere agito in più di tre persone in concorso tra loro, di avere commesso il fatto al fine di trarne profitto anche indiretto e dalla transnazionalità". I trafficanti, per lo più guineani ed ivoriani, compongono un gruppo specializzato nell’offrire ai loro connazionali dei "pacchetti completi di viaggio". I provvedimenti cautelari sono stati eseguiti in diverse località del territorio nazionale. L’indagine, condotta dalla squadra mobile di Catania, è nata dalle dichiarazioni di una minorenne che, prelevata dalla comunità in cui si trovava, è stata immessa su un autobus diretto al nord, dove ad attenderla vi erano alcuni dei suoi futuri aguzzini. L'operazione è stata denominata "Landayà".

