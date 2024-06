La navetta Fce a Motta Sant'Anastasia dal mese di settembre

Il servizio navetta di Fce annunciato negli scorsi giorni sul territorio di Misterbianco per il collegamento alla stazione più vicina della metropolitana di Catania (Monte Po) si estende anche al comune di Motta Sant'Anastasia. Il tavolo tecnico che ha coinvolto Ferrovia Circumetnea e l'amministrazione comunale mottese si è tenuto ieri pomeriggio e per l'occasione è stato fatto anche un test del percorso con uno dei mezzi che verrà impiegato dal prossimo mese di settembre per l'espletamento della tratta. L'iniziativa di Fce nasce per sostituire la storica littorina, che presto non sarà più operativa. L'ente comunale di Motta ha subito colto la palla al balzo e avviato un dialogo che si è dimostrato proficuo con la governance di Fce e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Infatti nel paesino etneo da anni la cittadinanza - in particolare gli studenti pendolari - lamentavano alcuni disagi riscontrati nel servizio offerto dall'Ast, chiedendo una soluzione alternativa per raggiungere Catania senza ritardi o con il timore di non poter rientrare a casa per una corsa saltata.

"Dopo la chiusura della tratta ferroviaria tra Catania e Paternò abbiamo riorganizzato i servizi su gomma - ha spiegato Salvatore Fiore di Fce -. Abbiamo avuto diversi incontri negli ultimi giorni il sindaco di Motta, Anastasio Carrà, ha fatto una specifica richiesta, condivisa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Abbiamo individuato la possibilità di estendere il servizio che avevamo previsto per Misterbianco, anche su Motta Sant'Anastasia. Il servizio sarà attivo da settembre. Abbiamo valutato tutti gli aspetti tecnici. Una prima ipotesi sugli orari di esercizio prevede corse dalle 6:30 del mattino alle 20:30 con corse ogni 30 minuti nelle ore di punta e ogni ora negli orari più morbidi".

"Sarà un servizio quotidiano costante, puntuale e utile a tutti - spiega Anastasio Carrà, sindaco di Motta -. Si tratta di un traguardo storico, inseguito con grande caparbietà. Sono felicissimo di aver potuto dare una soluzione ad un problema annoso e per questo devo ringraziare anche l'ingegnere Fiore di Ferrovia Circumetnea e il ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonché vice premier, Matteo Salvini, che ha recepito la mia richiesta, facendone una priorità: il suo intervento è stato provvidenziale".

Dunque da settembre i mottesi, oltre all'Ast (il servizio resterà attivo), avranno la possibilità di usufruire anche delle navette di Fce per recarsi a Catania (Monte Po) e poi prendere la metropolitana.