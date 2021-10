Titolo sessista sull'ex sindaca Raggi, Feltri condannato per diffamazione

E' stato condannato per diffamazione il giornalista Vittorio Feltri per il suo articolo sulla ex sindaca di Roma Virginia Raggi, dal titolo "Patata bollente". La terza sezione penale del Tribunale monocratico di Catania ha condannato a una multa di 11mila euro. Con Feltri è stato condannato, per omesso controllo, anche il direttore responsabile del quotidiano Libero Pietro Senaldi, che dovrà pagare una multa di 5mila euro. La procura aveva chiesto la condanna a tre anni e quattro mesi di reclusione per Feltri e a otto mesi per Senaldi.

Il processo si è celebrato, per competenza, a Catania perché è la città in cui fu stampata la prima copia "incriminata" del giornale. Feltri era stato rinviato a giudizio, dopo la querela di Virginia Raggi che nel processo si è costituita parte civile, per avere "offeso la reputazione di Virginia Raggi" con l'articolo vergato in prima pagina.