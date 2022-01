Femca Cisl su stabilimento Pfizer: “Attendiamo riunione fra azienda e sindacati"

“E' prematuro proclamare uno sciopero preventivo. Oggi occorre conoscere le reali intenzioni di Pfizer e il piano industriale previsto per lo stabilimento di Catania”. Così affermano il segretario generale della Femca Cisl Catania, Giuseppe Coco, e il segretario generale Femca Cisl Sicilia, Stefano Trimboli che aggiungono: “Il 3 febbraio i vertici della multinazionale farmaceutica si incontreranno con le segreterie nazionali del comparto e in quell'occasione sarà fatta chiarezza. Avviare uno sciopero prima di quella data è poco opportuno”.

Per la Femca Cisl, il polo di Catania è strategico e va rilanciato. “Siamo i primi sostenitori delle enormi potenzialità di questo stabilimento – dicono Coco e Trimboli – e siamo pronti a ogni azione di mobilitazione, se necessario, per tutelare questa realtà industriale e di alta specializzazione professionale. Ma oggi dobbiamo attendere che ci sia una formale posizione da parte dell'azienda per decidere quale strategia attuare”.