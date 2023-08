Femminicidi, l'appello di Maria Grazia Leone (Pd): "Investire sulla prevenzione"

"Una lista infinita di nomi che si aggiorna ogni 48 ore, il resoconto amaro di un bollettino di guerra: Mariella Marino, Angela Gioiello, Sofia Castelli, Celine Frei Matzohl, Anna Scala, Vera Schiopu. Cambia l'età, la provenienza geografica, l'estrazione sociale, la condizione economica e l'arma utilizzata, l'unica cosa che non cambia mai è il movente: sono donne. Sono le parole amare della segretaria provinciale del Pd, Maria Grazia Leone dopo gli episodi di violenza sulle donne registrati nelle ultime settimane.

"Colpevoli di essere donne che reagiscono, che si allontanano, che chiedono aiuto e si affidano allo Stato - si legge nella nota - Insomma, donne che vivono. Agosto non è il mese in cui si uccide e si muore di più è il mese in cui c'è abbastanza tempo per ricordarsi anche di questo orrore senza fine. Mossi a commozione, tutti, giusto il tempo di vedere il viso sui tg e poi scordarne il nome e le storia, sempre diversa e identica a se stessa. Da Enna a Piano di Sorrento, passando per il femminicidio di Ramacca, ancora presunto, l'assassino è sempre un uomo, un maschio, fidanzato marito o ex. Responsabile resta, invece, sempre, la società civile, che si sconvolge davanti alla ferocia del branco a Palermo e alle coltellate - temute, previste e prevedibili - di una donna che aveva già denunciato. Responsabili sono gli uomini, e le donne, che non fanno fronte comune nel riconoscere la radice del problema, nel non volere guardare in faccia il sistema endemico/patriarcale, colpevole di questa "normalità" spaventosa".

L'auspicio della segretaria del Pd etneo è quello di fermare il "ciclo di violenza", di intervenire con la legalità per fermare questa spirale di follia. "Quando si metteranno in pratica le cose che si ripetono da anni? - chiede la Leone - Quando si comincerà ad investire veramente sulla prevenzione e non solo nella repressione, che purtroppo - nella maggior parte dei casi - interviene a tempo scaduto, quando il crimine è già stato consumato. Quando si metteranno a disposizione cifre concrete per il sostengo dei centri antiviolenza che adottano metodologie di intervento specifiche e per la formazione e la specializzazione delle forze dell'ordine? Quando si comincerà a velocizzare gli interminabili iter burocratici per la realizzazione delle case rifugio affidate a chi ha fatto della battaglia contro la violenza di genere l’unica ragione della propria attività. Quando saremo capaci di tirare fuori la testa dalla coperta dell’ipocrisia e riconoscere che serve, nelle scuole di ogni ordine e grado, l’educazione all’affettività, alla sessualità, alla relazione e alle differenze di genere?".