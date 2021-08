Femminicidio Aci Trezza, il Comune di Trecastagni annulla gli spettacoli estivi

Il comune di Trecastagni annulla gli spettacoli estivi in piazza. Lo comunica il consulente allo spettacolo del Comune di Trecastagni, Mirko Vecchio. "Lo spettacolo di giovedì 26 con Toti e Totino viene sospeso. Il dolore per la perdita di una nostra concittadina cosi giovane è troppo per poter passare invece quella che doveva essere una piacevole serata come quella di ieri sera, in una piazza Marconi piena di sorrisi e leggerezza. Annullati anche gli appuntamenti di sport di venerdì e sabato. Rinnovo la mia vicinanza ad Antonella e a tutta la sua famiglia e a Vanessa.