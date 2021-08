Ha un volto il presunto assassino di Vanessa Zappalà: gli inquirenti gli danno la caccia

Vanessa Zappalà, la 26enne uccisa a colpi di pistola sul lungomare di Aci Trezza intorno alle 3 di questa mattina, aveva già denunciato per stalking il suo ex fidanzato 38enne, Antonio Sciuto, conosciuto come Tony, ora ricercato per omicidio. La Procura etnea aveva chiesto ed ottenuto dal Gip gli arresti domiciliari ed attualmente era stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla ragazza. Non è bastato per evitare le tragiche consegenze di questa notte. Gli inquirenti hanno inviato a Cataniatoday le sue foto di Sciuto - rivenditore di auto di San Giovanni La Punta - con e senza barba, per cercare di "stanarlo" il prima possibile. Si invitano anche i lettori a darne massima diffusione: chi dovesse riconoscerlo può rivolgersi alle forze dell'ordine chiamando il 112.

"Non puoi mostrare il mare che hai dentro a chi non sa nuotare". E' l'ultimo post pubblicato da Vanessa Zappala', il 19 luglio scorso, sul proprio profilo Facebook, in cui si definiva 'single'. Diplomata all'istituto tecnico economico 'Enrico De Nicola' di San Giovanni la Punta, viveva con la famiglia a Trecastagni. La foto del profilo e' accompagnata dalla frase 'mala mujer' (cattiva donna), probabilmente in riferimento alla canzone del rapper spagnolo C. Tangana.

"Principessa. Sarai l'angelo piu' bello. Non mi puo' pace qante volte ti mandavo messaggi 'stai attenta Vane...', 'Vane ho paura....' E tu 'Tranquilla non mi fa niente e' solo geloso....' Facevi casa e lavoro una ragazza tranquilla, buona, gentile, educata. Ho senso di vuoto. Di angoscia". Cosi' sui social network, dove monta il dolore e la rabbia per la sua uccisione da parte del suo ex fidanzato, un'amica di Vanessa Zappala' su Facebook. Un'altra ragazza su Tik-Tok in un montaggio di foto della 26enne scrive: "Principessa mia dolcissima come faro' a non vederti piu', con chi parlero' la sera dal balcone?". E attacca, insultando, l'ex fidanzato "bastardo maledetto hai tolto la vita a una ragazzina..."