Ferisce poliziotti con una bottiglia rotta e anelli in fil di ferro, arrestato

La polizia di Catania ha arrestato un cittadino gambiano per resistenza a pubblico ufficiale e tentato omicidio. A seguito di segnalazione giunta alla sala operativa, le volanti sono intervenute in via Francesco Crispi in quanto una persona stava danneggiando le auto in sosta.

Sul posto, gli agenti non hanno notato la presenza dell’uomo segnalato ma, effettuando ricerche nelle vie limitrofe, hanno individuato in via Maddem la persona che corrispondeva alle descrizioni ricevute. Il gambiano teneva una bottiglia di birra ancora piena in mano e gli operatori gli hanno intimato di appoggiare la bottiglia per terra.

Dopo aver appoggiato la bottiglia sul marciapiede, nei pressi dell’auto di servizio, improvvisamente, con mossa repentina, l'ha riafferrata e – dopo averla infranta – brandendone una parte appuntita, si è scagliato contro gli agenti minacciando di ucciderli. I poliziotti, per fermare l'uomo, hanno usato lo spray al peperoncino. Il gambiano si è scagliato nei confronti di uno degli operatori, colpendolo al sopracciglio destro con il collo della bottiglia rotta che brandiva ancora in mano e, non soddisfatto di quanto già commesso, brandendo ancora il collo della bottiglia infranta, inveiva contro gli operatori minacciandoli ulteriormente. Subito dopo, si èscagliato contro l’altro operatore, che veniva attinto al collo e all’orecchio destro.

Lo straniero indossava degli “anelli artigianali” fatti in fil di ferro, con le punte rivolte verso l’esterno, che ha utilizzato come corpo contundente improprio per far ancora più male sferrando i pugni. Grazie all'arrivo di un'altra volante, l'uomo è stato bloccato. Gravato da precedenti e irregolare sul territorio nazionale, l'uomo è stato trasferito nel carcere della città etnea.