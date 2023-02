Ferito e in difficoltà sull'Etna, escursionista salvato dagli elisoccorritori

Ferito e in difficoltà su un sentiero innevato a 1.800 metri d'altezza, un escursionista è stato salvato dagli elisoccorritori dei vigili del fuoco a Nicolosi, su un versante dell'Etna. Lo rendono noto i vigili del fuoco via Twitter. "Complesse le operazioni di recupero per le condizioni meteo proibitive", si legge nel post.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.