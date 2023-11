Gambizzato nei pressi della rotatoria di San Giovanni La Punta: fermate tre persone

I carabinieri della compagnia di Gravina di Catania e quelli del nucleo investigativo di Catania hanno identificato le tre persone responsabili della sparatoria, avvenuta il pomeriggio dello scorso 31 ottobre nei pressi della rotatoria di San Giovanni La Punta, in cui rimasto ferito a una gamba un 39enne catanese incensurato.

Tra di loro figura un uomo di 50 anni con precedenti penali, associato al clan Santapaola-Ercolano, suo figlio di 22 anni, senza precedenti, che sembra abbia usato la mazza da baseball durante la lite, e un giovane di 26 anni anch'esso senza precedenti, che probabilmente è l'autore dei colpi di pistola. Sembrerebbe che il motivo della disputa sia legato a una questione di natura privata, possibilmente connessa all'attività lavorativa della vittima.

Uno dei tre si è presentato dai carabinieri volontariamente

Dopo serrate ricerche da parte dei carabinieri il 50enne è stato preso ed arrestato mentre guidava un altro veicolo lungo via Vincenzo Giuffrida a Catania, mentre il figlio è stato rintracciato presso la loro residenza a Misterbianco. I due sospettati sono stati condotti presso gli uffici del comando provinciale carabinieri di Catania, dove sono stati sottoposti a test per verificare la presenza di residui da sparo sui loro indumenti, allo scopo di confermare il loro coinvolgimento nel crimine. Il terzo complice, il 26enne, consapevole delle ricerche attorno a lui, si è presentato volontariamente alla compagnia Carabinieri di Gravina di Catania questo pomeriggio. Tutti e tre sono stati denunciati per lesioni personali aggravate e porto illegale di armi.

La dinamica

Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, intorno alle 15:15 del 31 ottobre, la vittima aveva programmato un incontro con i tre indagati. Dopo un breve scambio di parole, la situazione sarebbe improvvisamente degenerata e l'uomo è stato brutalmente aggredito. E' stato colpito con pugni e addirittura con una mazza da baseball, prima di sparargli due colpi di pistola, colpendolo alla gamba, precisamente nella tibia sinistra. Dopo l'aggressione, i tre sono fuggiti rapidamente in direzioni diverse, due a bordo di una Smart nera, che è stata successivamente scoperta essere a noleggio, e uno su uno scooter.