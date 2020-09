Fermata per un controllo si ribella agli agenti: riconosciuta e denunciata per un altro reato

Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del reparto prevenzione crimine che operavano a disposizione della Sala operativa della Questura di Catania nell’ambito dei controlli di sicurezza nel quartiere San Berillo Vecchio, ha denunciato la catanese L.C., del 1995, responsabile dei reati di riciclaggio, danneggiamento, resistenza e minacce a pubblico ufficiale. La donna, già sottoposta alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, stava transitando a bordo di un motociclo per via delle Finanze quando anziché fermarsi all’alt intimato dalla pattuglia per un controllo ha tentato di fuggire. Ma i poliziotti, non si sono fatti sorprendere e l’hanno immediatamente bloccata e sanzionata per le numerose infrazioni al Codice della Strada commesse. Tuttavia, durante la redazione degli atti, tra cui il sequestro del motociclo che presentava il telaio alterato (e, quindi, di probabile provenienza furtiva), la donna è andata in escandescenze, minacciando gli operatori e arrivando a danneggiare con una catena il motociclo, che frattanto era stato già sequestrato. L.C. peraltro, è stata anche denunciata per un furto aggravato, in concorso con persona ignota, avvenuto nella nottata precedente presso uno stabilimento balneare di viale Kennedy. Per sua somma sfortuna, infatti, quand’è stata condotta in Questura dagli uomini del Reparto Prevenzione Crimine, un agente delle Volanti, il quale era intervenuto sul luogo del furto e aveva visionato le immagini del circuito di videosorveglianza dello stabilimento che l’aveva immortalata, l’ha riconosciuta, senz’ombra di dubbio, quale una degli autori della razzia.

