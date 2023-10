Fermati in via Cibele con mazze e spranghe di ferro, denunciati 2 giovani

La polizia ha denunciato due giovani catanesi, per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Nello specifico, nella notte trascorsa, personale delle volanti, durante gli ordinari servizi di controllo del territorio, mentre percorreva via Cibele ha notato un motociclo Honda SH, su cui viaggiavano due ragazzi, il cui atteggiamento appariva sospetto. I due a bordo, identificati per due giovani catanesi di 20 e 19 anni, nel corso del controllo, si sono mostrati nervosi ed insofferenti, inducendo ulteriormente negli operatori il sospetto che si trovassero in zona per commettere qualche reato. Considerato anche che nella zona in cui stavano operando nel recente passato diverse attività commerciali ed abitazioni sono state oggetto di furti, gli operatori hanno effettuato una perquisizione personale estesa al veicolo, che ha dato esito positivo in quanto sono stati trovati una mazza e una spranga di ferro, strumenti chiaramente utilizzabili per l’offesa alla persona e del cui possesso i due giovani non erano in grado di dare idonea giustificazione. Per tale ragione, gli oggetti sono stati sequestrati e i due denunciati.