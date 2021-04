Fermato a bordo del suo motociclo, inveisce contro la polizia

Nella mattinata di ieri personale delle volanti ha denunciato R.G., catanese classe 1952, per i reati di minacce ed oltraggio a Pubblico ufficiale. L’uomo dopo aver effettuato manovre stradali azzardate a bordo del suo motociclo è stato fermato da personale dell’Esercito Italiano impegnato nell’operazione “Strade Sicure". Al momento del controllo però, l’individuo è andato in escandescenza proferendo frasi minacciose ed ingiuriose contro gli operatori di Polizia e per tale motivo è stato deferito all’Autorità giudiziaria.