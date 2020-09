Fermato al controllo passeggeri: su di lui pendeva ordine di carcerazione

Nella giornata di ieri, personale della squadra di Polizia di Frontiera Aerea in servizio presso l’aeroporto di Catania, ha arrestato il cittadino romeno Leonard Florea, del 1986, sul quale pendeva un Ordine di Esecuzione per la Carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per i reati di furto con destrezza ed uso fraudolento di carte di credito altrui. I poliziotti durante un’attività di verifica documentale dei passeggeri, insospettiti dall’ atteggiamento dell’uomo sono riusciti ad identificarlo e catturarlo. Il cittadino romeno è stato quindi associato presso la casa circondariale di Piazza Lanza e posto a disposizione della Autorità giudiziaria competente.

