Ferragosto, disposta intensificazione dei controlli nei punti nevralgici

È stata disposta l’intensificazione dei servizi di vigilanza e di controllo nell'intero territorio della provincia con specifico riguardo ai luoghi maggiormente frequentati del capoluogo e dei comuni, della fascia costiera e dell'Etna. È quanto stabilito questa mattina in prefettura in una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica alla quale hanno preso parte, oltre ai responsabili provinciali delle forze di polizia e della capitaneria di porto, l'assessore alla protezione civile del Comune di Catania insieme a un responsabile della polizia locale, il dirigente del compartimento polizia stradale Sicilia orientale e il dirigente della polizia stradale di Catania, nonché i responsabili della polizia di frontiera marittima e aerea e della polizia ferroviaria di Catania.

Le attività di vigilanza e di controllo saranno intensificate, inoltre, lungo le principali arterie stradali e i punti di snodo interessati da un aumento del traffico veicolare durante il prossimo ponte di Ferragosto. In esito all'incontro, tenutosi in vista delle prossime festività di Ferragosto che richiameranno consistenti flussi di visitatori specialmente nelle località a maggiore vocazione turistica, è stata Saranno altresì intensificati i servizi di controllo e vigilanza presso lo scalo aeroportuale, la stazione ferroviaria e il porto di Catania al fine di garantire la sicurezza dei viaggiatori in transito.