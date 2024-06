La festa dell'Arma celebrata alla villa Bellini: negli ultimi 12 mesi eseguiti 1232 arresti

Si è celebrato questo pomeriggio alla villa Bellini di Catania, e nel resto d'Italia, il 210 esimo anniversario della Fondazione dell’Arma dei carabinieri. Le cerimonie hanno avuto inizio già nella mattinata all’interno del comando di piazza Verga. Qui il comandante provinciale, colonnello Salvatore Altavilla, alla presenza di una rappresentanza di militari dei vari reparti, ha deposto una corona d’alloro, rendendo gli onori alla stele del carabiniere Vincenzo Giustino, medaglia d’argento al valor militare, a cui è intitolata proprio la caserma sede del comando provinciale etneo.

Lo schieramento guidato da un ufficiale donna

Alle 18 e 30 le celebrazioni militari si sono svolte per la prima volta presso la villa Bellini: lo scorso anno la pioggia si era messa di traverso, facendo saltare la cerimonia all'ultimo minuto. E c'è anche una seconda novità: il comando dello schieramento è stato affidato ad un ufficiale donna, il capitano Beatrice Casamassa, comandante della compagnia catanese di Fontanarossa. Come di consueto, i rappresentanti di tutti reparti si sono schierati in formazione davanti alla tribuna delle autorità, posta nei pressi della fontana dei cigni, alle cui spalle è stata posta una decorazione floreale con la scritta "210", in riferimento all'anniversario di fondazione dell'Arma. Presenti: lo squadrone eliportato dei cacciatori di Sicilia, la squadra artificieri antisabotaggio, il nucleo cinofili, le aliquote di primo intervento, gli sciatori rocciatori ed i carabinieri forestali. Hanno sfilato i gonfaloni del comune di Catania, della città metropolitana ed il labaro dell’istituto Nastro Azzurro, nonché rappresentanti delle associazioni sindacali di categoria e dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Carabinieri patrimonio della comunità

La cerimonia è iniziata con gli onori resi al colonnello Salvatore Altavilla, che ha passato in rassegna lo schieramento. Subito dopo è stata data lettura del messaggio augurale del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dell’ordine del giorno del comandante generale dell’Arma, generale Teo Luzi. Il colonnello Altavilla ha salutato e ringraziato per la presenza le autorità civili, giudiziarie, militari e religiose, illustrando brevemente l’attività dell’Arma catanese. In questo contesto, ha richiamato l’espressione "carabinieri patrimonio della comunità" con cui, qualche anno fa, è stata definita l’essenza dell’istituzione che conta nel nostro territorio 9 compagnie, 2 tenenze e ben 61 stazioni dislocate in 53 dei 58 comuni della provincia. Altavilla ha proseguito poi esaltando l' impegno che ogni carabiniere spende quotidianamente nello svolgimento dei propri compiti, con la caratteristica della "militarità" che, richiamando le parole del comandante generale Luzi, si traduce in disciplina, quale "condizione imprescindibile che non comporta rinuncia ai diritti ma li realizza attraverso la pratica dei doveri al servizio degli altri", a volte anche al prezzo dell’estremo sacrificio, come nel caso dei "martiri di Fiesole" insigniti di medaglia d’oro al valore militare, del cui sacrificio quest’anno ricorre l’80esimo anniversario. Nello specifico, si tratta di tre giovani carabinieri, poco più che ventenni, che, durante la guerra di liberazione, si consegnarono e furono fucilati dalle truppe tedesche per salvare dieci ostaggi civili.

Il bilancio dell''ultimo anno: eseguiti 1232 arresti

E' stato poi fatto un accenno ai risultati conseguiti in città e provincia. Nel corso dell'ultimo anno sono stati effettuati 48 mila servizi esterni. Sono 97 mila i veicoli controllati, 160 mila le persone identificate e 1.232 quelle arrestate, di cui 354 per reati connessi agli stupefacenti e 190 in attività di contrasto alla criminalità organizzata. Infine, 5.900 le denunce a piede libero. Essendo presenti in maniera capillare sia in città che in provincia, i carabinieri si sono occupati del 77 per cento dei reati consumati nell'area etnea nell'ultimo anno. Entrando nello specifico, sono state 70 le persone tratte in arresto in flagranza di reato e 750 quelle denunciate a piede libero, oltre a 270 destinatari di altre misure restrittive per i reati di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia e atti persecutori. Nel contrasto alla violenza di genere, l’Arma opera con una rete nazionale di monitoraggio, che può contare su ufficiali di polizia giudiziaria appositamente addestrati presso l’Istituto di Tecniche Investigative di Velletri, con l’obiettivo di sostenere le vittime nel loro percorso di denuncia e supportare i reparti sul territorio nello sviluppo delle indagini, anche attraverso il raccordo con la sezione atti persecutori del raggruppamento carabinieri investigazioni scientifiche.

L'invito di Altavilla ai giovani: "Guardate al futuro rispettando le leggi"

Non sono mancate le iniziative aperte alla cittadinanza e rivolte alla diffusione della cultura della legalità, soprattutto tra i più giovani. Numerose le attività didattiche e gli incontri con gli studenti delle scuole della provincia di ogni ordine e grado, durante i quali i carabinieri sono saliti in cattedra per fornire consigli su tematiche d’attualità connesse alla sicurezza dei ragazzi, e per illustrare gli aspetti della propria organizzazione. Nell’occasione, il comandante provinciale ha rivoto ai giovani una raccomandazione. "Guardate al futuro - ha detto - sognando e alla bisogna azzardando, ma sempre nel rispetto delle leggi. Fatelo confidando sulle vostre energie, lanciate il cuore oltre l’ostacolo, rifuggendo dalla meschinità e dall’inganno delle droghe. Ricordatevi che si viene al mondo due volte, quando si nasce e quando si decide il posto da occupare nel mondo".

Il premio Friscia all'appuntato Giuseppe Librizzi, investito in servizio

Dopo il discorso del colonnello Altavilla, di fronte ai numerosi familiari presenti, si è proceduto alla consegna delle ricompense ai carabinieri che si sono distinti per gli atti di valore e l’impegno professionale profusi in servizio. ll riconoscimento per i militari "vittime del dovere", intitolato alla memoria del defunto generale di brigata Francesco Friscia, medaglia d'argento al valor militare, è stato concesso quest'anno all'appuntato scelto Giuseppe Librizzi, addetto alla stazione di Santa Maria di Licodia. Librizzi è rimasto gravemente ferito lo scorso ottobre a Belpasso, dopo essere stato investito mentre prestava assistenza ai colleghi, impegnati nei rilievi di un incidente stradale. Versa attualmente in condizioni molto gravi ed il riconoscimento è stato ritirato dalla moglie.

La consegna ufficiale degli encomi

Gli altri premi sono stati assegnati come segue:

Il maresciallo capo Antonio Gueli, addetto alla stazione di Calatabiano, ha ricevuto un encomio del comandante generale dell'arma per aver tratto in salvo un uomo in stato di incoscienza da un appartamento in fiamme.

Il maggiore Angelo Mitrione, il maresciallo capo Angelo Labocetta, il maresciallo ordinario Francesco Furiati e l'appuntato scelto qualifica speciale Marcello Manzi Trovato, della compagnia di Catania Piazza Dante, hanno ricevuto un encomio del comandante della legione carabinieri Sicilia per un'indagine che ha smantellato un gruppo criminale dedito alle estorsioni a un locale notturno catanese, aggravate dal metodo mafioso.

Il luogotenente Nunzio Ferrarotto, il maresciallo capo Nando Cunsolo, il maresciallo ordinario Roberto Palazzo, l'appuntato scelto qualifica speciale Marco Giovanni Trovato, l'appuntato scelto Luciano Rizzio e il carabiniere Marco Rizzi, della stazione di San Giovanni La Punta, hanno ricevuto un encomio del comandante della legione carabinieri Sicilia per un'indagine che ha portato all'arresto di un gruppo criminale dedito a rapine, modifiche e detenzioni di armi.

Il luogotenente Nicola Giampiccolo e il maresciallo capo Salvatore Maugeri, della tenenza di Misterbianco, hanno ricevuto un encomio del comandante della legione carabinieri Sicilia per il loro contributo determinante in un'indagine contro un gruppo criminale contiguo a famiglie mafiose, dedito a estorsioni e spaccio di stupefacenti.

La stazione carabinieri di Sant'Agata Li Battiati ha ricevuto un encomio del comandante della legione carabinieri Sicilia per un'indagine contro un gruppo criminale dedito al traffico e spaccio di stupefacenti.