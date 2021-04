Festa di compleanno al bar in pieno coprifuoco, clienti si danno alla fuga

Alle 23:30 del 13 marzo scorso, una pattuglia dei carabinieri della Stazione di piazza Dante che percorreva la via San Giuliano notava numerose persone nei pressi di un Bar di via San Giuliano, aperto in pieno coprifuoco. I militari, mentre erano impegnati a scovare i numerosi avventori, che nel frattempo si erano nascosti nell’androne di un vicino palazzo, notavano che l’impiegata, in quel momento addetta al servizio al banco, si era nel frattempo letteralmente “barricata” a luci spente all’interno del bar per eludere i controlli. I carabinieri, senza scomporsi minimamente, hanno identificato e sanzionato tutti i clienti, che sentiti uno alla volta nei giorni a seguire, hanno dichiarato di trovarsi all’interno di quel bar per festeggiare il compleanno di un’amica. Il successivo accertamento sul titolare dell’esercizio pubblico ha consentito ieri sera di contestargli la chiusura temporanea del locale e le sanzioni amministrative previste dalle normative in vigore.