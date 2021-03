Festa di compleanno in un locale nonostante le disposizioni anti Covid

I carabinieri di piazza Verga sono intervenuti nel lounge bar Santeria, di via Raffineria, dove si stava svolgendo una festa di compleanno nonostante fosse ormai trascorso l’orario entro il quale, come hanno riscontrato i militari, è consentito l’accesso al pubblico e nemmeno le consumazioni ai 15 avventori che in quel momento erano presenti.

A carico del titolare dell’esercizio commerciale, pertanto, è stata disposta la chiusura temporanea dell’attività per 3 giorni.