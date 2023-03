Festa della donna, dalla Cisl mimose per le ospiti di una casa di riposo

Mimose, empatia e solidarietà per le ospiti della Casa di Alice, afferente al CSR (Consorzio Siciliano Di Riabilitazione) di Viagrande, grazie all'iniziativa della Fnp Pensionati Cisl di Catania in occasione della Giornata internazionale della Donna. Stamattina, una delegazione del sindacato, formata dai segretari territoriali Giusy Tartaglia e Nuccio Anastasi assieme alla coordinatrice per le Politiche di genere Giovanna Pellicano, ha offerto alle donne ospiti della struttura, al personale femminile e alla responsabile della struttura Giovanna Corseri le tradizionali mimose e dei momenti di allegra e solidale condivisione, particolarmente apprezzati specie dopo lo stop forzato degli ultimi anni a causa dell’emergenza sanitaria